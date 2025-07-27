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Самолет в Денвере загорелся во время взлета

Пассажиры эвакуировались по трапам, один человек пострадал
Ведомости

Воздушное судно American Airlines рейса Денвер – Майами прервало взлет из-за возгорания шасси. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Диспетчерские службы зафиксировали задымление на дне самолета вскоре после начала взлета 26 июля. После экстренной остановки пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Один человек получил легкое ранение, остальные пассажиры были доставлены обратно в здание терминала на автобусах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737 Max 8. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование для выяснения обстоятельств происшествия.

В марте в аэропорту Денвера также произошел инцидент с возгоранием самолета. Тогда загорелся двигатель Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации. Двигатель загорелся после приземления и во время руления к выходу на посадку.

21 апреля пассажирский самолет Airbus A330 загорелся в Орландо, сообщал Reuters. Самолет направлялся в Атланту (штат Джорджия), когда было обнаружено возгорание в выхлопной трубе одного из двигателей самолета.

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