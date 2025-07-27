Самолет в Денвере загорелся во время взлета

В марте в аэропорту Денвера также произошел инцидент с возгоранием самолета. Тогда загорелся двигатель Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines, десяткам пассажиров пришлось стоять на крыле при эвакуации. Двигатель загорелся после приземления и во время руления к выходу на посадку.