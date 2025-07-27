При атаке дронов на Ленобласть погиб мужчина
Мужчина стал жертвой атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По уточнению главы Ленобласти, мужчина погиб при пожаре, спровоцированном падением обломков беспилотника. Пострадали три человека, они получили ушибы и порезы от осколков.
Дрозденко назвал атаку «беспрецедентной» – всего над регионом был сбит 51 БПЛА. В отражении атаки участвовали средства ПВО, силы Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы.
Масштабная атака беспилотников на северный регион была совершена утром 27 июля. Минобороны РФ уточнило, что дроны были уничтожены в период с 06:25 до 09:40 мск.
Всего за 27 июля было уничтожено 72 дрона. Над территорией Брянской области – пять дронов, над Калужской – четыре, над Новгородской и Курской – по три дрона.
Один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что при атаке на автомобиль на хуторе Бондаренков Шебекинского округа погиб мужчина.