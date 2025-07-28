Россия может создать многоразовую первую ступень ракеты через два года
«С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия», – объяснил Баканов.
Глава госкорпорации подчеркнул, что технологию можно запустить уже в ближайшие дни, однако результат будет соответствовать срокам разработки. Задание, по его словам, на отработку так называемого «кузнечика» было подписано только в июне 2025 г. Спустя полтора – два года после необходимых процедур Россия сможет достичь нужного качества.
В начале июня Баканов на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) заявлял, что срок завершения проекта по отработке возвращаемой на землю первой ступени ракеты запланирован на конец 2027 г. – начало 2028 г. Он говорил, что «чтобы действительно это была не сырая технология, требуется 2,5 года». Тогда же глава госкорпорации напомнил, что многоразовую первую ступень уже использует Falcon 9 (Starlink) Илона Маска и «Китай сейчас делает то же самое».