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Россия может создать многоразовую первую ступень ракеты через два года

Ведомости

«Роскосмосу» понадобится от полутора до двух лет, чтобы создать возвращающуюся на землю первую ступень ракеты, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью РБК. Такую технологию миллиардер Илон Маск использует в своей компании SpaceX c 2010 г.

«С ракетой сейчас Маск доказывает, что раньше первая ступень отработала, отстрелилась, упала и на металлолом. Сейчас по несколько раз первую ступень используют, и за счет этого происходит колоссальное удешевление, колоссальная экономия», – объяснил Баканов.

Глава госкорпорации подчеркнул, что технологию можно запустить уже в ближайшие дни, однако результат будет соответствовать срокам разработки. Задание, по его словам, на отработку так называемого «кузнечика» было подписано только в июне 2025 г. Спустя полтора – два года после необходимых процедур Россия сможет достичь нужного качества.

В начале июня Баканов на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) заявлял, что срок завершения проекта по отработке возвращаемой на землю первой ступени ракеты запланирован на конец 2027 г. – начало 2028 г. Он говорил, что «чтобы действительно это была не сырая технология, требуется 2,5 года». Тогда же глава госкорпорации напомнил, что многоразовую первую ступень уже использует Falcon 9 (Starlink) Илона Маска и «Китай сейчас делает то же самое».

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