Россия может создать многоразовую первую ступень ракеты через два года

В начале июня Баканов на пленарном заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) заявлял, что срок завершения проекта по отработке возвращаемой на землю первой ступени ракеты запланирован на конец 2027 г. – начало 2028 г. Он говорил, что «чтобы действительно это была не сырая технология, требуется 2,5 года». Тогда же глава госкорпорации напомнил, что многоразовую первую ступень уже использует Falcon 9 (Starlink) Илона Маска и «Китай сейчас делает то же самое».