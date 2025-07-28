«Аэрофлот» отменил в общей сложности 54 парных рейса за 28 июля

В первую очередь работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в интересах людей с детьми, маломобильных клиентов и участников спецоперации. Организовано дополнительное информирование и работа с пассажирами трансферных рейсов. В терминалах «Шереметьево» есть бесплатная вода, работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и др. Для специалистов «Аэрофлота» на инфраструктуре аэропорта развернуты дополнительные рабочие места.