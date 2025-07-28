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«Аэрофлот» отменил в общей сложности 54 парных рейса за 28 июля

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 54 парных рейса. Остальные 206 рейсов из запланированных на 28 июля 260 готовятся к выполнению. Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

В случае новых отмен будет сокращаться количество полетов на многочастотных маршрутах, где работают альтернативные перевозчики. Ведомство работает с ними по корректному подходу к ценам на билеты. Для нормализации ситуации с рейсами «Аэрофлота» принимаются дополнительные меры.

Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин провел в московском аэропорту «Шереметьево» совещание с участием представителей Минтранса, Росавиации, воздушной гавани и авиакомпании, на котором были спланированы шаги по дальнейшей нормализации ситуации. Приоритет в расписании «Аэрофлота» отдан полетам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.

«Аэрофлот» рассказал, что делать пассажирам отмененных рейсов

Общество

В первую очередь работа касс и процедур по переоформлению билетов настроена в интересах людей с детьми, маломобильных клиентов и участников спецоперации. Организовано дополнительное информирование и работа с пассажирами трансферных рейсов. В терминалах «Шереметьево» есть бесплатная вода, работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и др. Для специалистов «Аэрофлота» на инфраструктуре аэропорта развернуты дополнительные рабочие места.

28 июля в работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. Авиакомпания сообщила о вынужденной корректировке расписания полетов и допустила сбои в работе сервисов. Минтранс и Росавиация совместно с перевозчикам приняли решение о пересадке части пассажиров на рейсы «России» и «Победы».

Генпрокуратура организовала проверку в «Шереметьево» после массовой задержки и отмены рейсов. По данным ведомства, сбой произошел в результате хакерской атаки на системы авиакомпании. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ранее об атаке на «Аэрофлот» заявили две хакерские группировки.

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