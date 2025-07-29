В Амурской области отменят введенный после крушения Ан-24 режим ЧС

По его словам, все службы завершили работать на месте крушения. Из Тынды уехали родные погибших, которые жили в гостиницах. В городе остались те, у кого в Тынде живут родственники. Кураторы остаются на связи с семьями и помогают собрать документы, которые нужны для предоставления выплат. Администрации Тынды и Тындинского округа работают над установкой временного мемориала в память о погибших в авиакатастрофе. Он будет установлен в ближайшее время.