В Амурской области отменят введенный после крушения Ан-24 режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен после авиакатастрофы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», отменят в Амурской области с 30 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.
По его словам, все службы завершили работать на месте крушения. Из Тынды уехали родные погибших, которые жили в гостиницах. В городе остались те, у кого в Тынде живут родственники. Кураторы остаются на связи с семьями и помогают собрать документы, которые нужны для предоставления выплат. Администрации Тынды и Тындинского округа работают над установкой временного мемориала в память о погибших в авиакатастрофе. Он будет установлен в ближайшее время.
Орлов поблагодарил все службы и людей, работавших на месте крушения. Глава Амурской области еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших.
Утром 24 июля Ан-24 потерпел крушение в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды. На его борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшему к гибели пассажиров и экипажа (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Рассматриваются две основные версии авиакатастрофы: техническая неисправность и человеческий фактор.
Представитель Межгосударственного авиационного комитета сообщил «Ведомостям», что до момента падения самолета не было зафиксировано отказов авиационных систем. Расследование крушения осложнилось частичной утратой данных. Параметрическая информация с магнитной ленты бортового самописца была уничтожена пожаром.