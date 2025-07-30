Воздушное пространство Лондона закрыли из-за технического сбоя
Воздушное пространство Лондона оказалось временно закрыто из-за технических неисправностей, пишет The Telegraph. Это привело к приостановке авиасообщения в регионе.
Лондонский сектор контроля воздушного пространства стал «временно недоступен из-за технических проблем», сообщили в Евроконтроле – агентстве по управлению воздушным движением. Аналогичное подтверждение поступило от компании Nats, ответственной за управление воздушным движением в Великобритании.
Nats приняла решение об ограничении количества воздушных судов, выполняющих рейсы в лондонской зоне. Эта мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов. Представитель Nats сообщил, что сроки восстановления системы пока не определены.
28 июля в работе систем российского «Аэрофлота» произошел сбой. Авиаперевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания полетов и не исключил сбоев в работе сервисов. На фоне этого произошла масштабная отмена рейсов.
В «Аэрофлоте» рассказали, что пассажиры могут получить возврат средств в канале приобретения билетов или переоформить билеты на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней после возобновления работы сервисов.