Минобрнауки предложило связать число бюджетных мест с потребностями экономики РФ

В феврале министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил университетам предоставлять до 70% бюджетных мест без конкурса на них на основе средних цифр за последние три года. Еще около 25% бюджетных мест по неосновным направлениям Фальков предлагает выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы «оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос». По его словам, власти дважды успешно провели «такой маневр» – в 2020 и 2023 гг.