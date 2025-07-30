Минобрнауки предложило связать число бюджетных мест с потребностями экономики РФ
Минобрнауки России разработало проект постановления, согласно которому число бюджетных мест в вузах и колледжах будет формироваться в зависимости от кадровых потребностей российской экономики. Это следует из документа, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект направлен на улучшение процесса определения общего объема и структуры контрольных цифр приема (КЦП) для программ среднего профессионального и высшего образования, включая аспирантуру. Документом предлагается сократить сроки между определением общего объема КЦП и проведением конкурсных процедур, проводимых Минпросвещения России.
В феврале министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил университетам предоставлять до 70% бюджетных мест без конкурса на них на основе средних цифр за последние три года. Еще около 25% бюджетных мест по неосновным направлениям Фальков предлагает выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы «оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос». По его словам, власти дважды успешно провели «такой маневр» – в 2020 и 2023 гг.
В апреле правительство поддержало поправки в закон «Об образовании», которые дадут правительству совершенно новые полномочия – устанавливать количество платных мест в вузах в зависимости от кадровых потребностей экономики.