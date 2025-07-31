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После турбулентности на борту Delta Airlines в США госпитализировали 25 человек

Ведомости

Турбулентность на рейсе из Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) в Амстердам авиакомпании Delta Airlines могла привести к травмам 25 пассажиров. Об этом сообщили в авиаперевозчике.

«Рейс DL56 авиакомпании Delta, следовавший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, в среду был перенаправлен в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол после того, как самолет попал в зону сильной турбулентности по пути», – говорится в сообщении.

После приземления Airbus A330-900 и прибытия медперсонала были госпитализированы 25 человек.

В июле 2024 г. 30 человек пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing в Бразилии. Пассажиры заявляли, что пилот заранее не объявил о том, что самолет входит в зону турбулентности, и не попросил пристегнуть ремни и оставаться на месте.

До этого, в мае того же года, в сильную зону турбулентности попал Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways. Тогда шесть пассажиров и шесть членов экипажа на борту сообщили о травмах.

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