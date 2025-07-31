После турбулентности на борту Delta Airlines в США госпитализировали 25 человек

В июле 2024 г. 30 человек пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing в Бразилии. Пассажиры заявляли, что пилот заранее не объявил о том, что самолет входит в зону турбулентности, и не попросил пристегнуть ремни и оставаться на месте.