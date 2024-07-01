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В Бразилии 30 человек пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing

Ведомости

По меньшей мере 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту Boeing 787-9 Dreamliner, который следовал из Мадрида в Монтевидео. Об этом сообщает портал El Observador.

Самолет авиакомпании Air Europa, который следовал из Испании в Уругвай, был вынужден совершить посадку в Бразилии из-за сильной турбулентности. Как отмечают пассажиры, пилот заранее не объявил о том, что самолет входит в зону турбулентности. Он не попросил пристегнуть ремни и оставаться на месте.

Сначала турбулентность практически не ощущалась, но затем самолет резко начало трясти. Пассажиры отмечают, что в определенный момент тряска ощущалась как падение. Некоторые люди, которые не пристегивали ремни безопасности, ударялись о верхнюю панель самолета. Во время тряски пассажиры застревали в багажных отсеках.

В результате инцидента по меньшей мере 20 человек доставили в местную больницу в городе Натал. По предварительной информации МИД Уругвая, по меньшей мере 27 человек на борту самолета получили ту или иную медицинскую помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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