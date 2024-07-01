В Бразилии 30 человек пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing

Самолет авиакомпании Air Europa, который следовал из Испании в Уругвай, был вынужден совершить посадку в Бразилии из-за сильной турбулентности. Как отмечают пассажиры, пилот заранее не объявил о том, что самолет входит в зону турбулентности. Он не попросил пристегнуть ремни и оставаться на месте.