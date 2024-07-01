В Бразилии 30 человек пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing
По меньшей мере 30 человек пострадали из-за турбулентности на борту Boeing 787-9 Dreamliner, который следовал из Мадрида в Монтевидео. Об этом сообщает портал El Observador.
Самолет авиакомпании Air Europa, который следовал из Испании в Уругвай, был вынужден совершить посадку в Бразилии из-за сильной турбулентности. Как отмечают пассажиры, пилот заранее не объявил о том, что самолет входит в зону турбулентности. Он не попросил пристегнуть ремни и оставаться на месте.
Сначала турбулентность практически не ощущалась, но затем самолет резко начало трясти. Пассажиры отмечают, что в определенный момент тряска ощущалась как падение. Некоторые люди, которые не пристегивали ремни безопасности, ударялись о верхнюю панель самолета. Во время тряски пассажиры застревали в багажных отсеках.
В результате инцидента по меньшей мере 20 человек доставили в местную больницу в городе Натал. По предварительной информации МИД Уругвая, по меньшей мере 27 человек на борту самолета получили ту или иную медицинскую помощь.