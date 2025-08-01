Бортпроводники подали в суд на Boeing после инцидента с потерей двери в полете
Четыре бортпроводника рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines подали в суд на Boeing. Они сообщили о физических и психологических травмах, полученных в результате инцидента с оторвавшейся в ходе полета самолета Boeing 737 MAX 9 дверью аварийного выхода. Об этом пишет The Seattle Times.
Члены экипажа считают, что Boeing несет ответственность за производство небезопасного лайнера и халатность при производстве. По их словам, они испытывали трудности при оказании помощи пассажирам во время инцидента и опасались потерь среди клиентов. Одна из бортпроводниц рассказала, что происшествие повлияло на ее жизнь и создало множество проблем для возвращения на работу.
Адвокат Трейси Браммейер, представляющая интересы членов экипажа, указала, что ее подзащитные действовали мужественно и заслуживают компенсации за пережитое.
6 января 2024 г. рейс 1282 Alaska Airlines, летевший из Портленда в Онтарио, который выполнял Boeing 737 MAX 9, совершил экстренную посадку из-за «отсутствия части фюзеляжа» и разгерметизации. После возвращения воздушного судна на землю выяснилось, что отсутствующая часть фюзеляжа на самом деле является выходной дверью.
На борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа, обошлось без пострадавших. Отлетевшую панель обнаружил на своем заднем дворе школьный учитель из Портленда. После этого Федеральное управление гражданской авиации США приняло решение о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9.
В апреле 2024 г. Boeing выплатила Alaska Airlines $160 млн в качестве компенсации после экстренной посадки самолета в январе того же года.