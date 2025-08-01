Бортпроводники подали в суд на Boeing после инцидента с потерей двери в полете

Члены экипажа считают, что Boeing несет ответственность за производство небезопасного лайнера и халатность при производстве. По их словам, они испытывали трудности при оказании помощи пассажирам во время инцидента и опасались потерь среди клиентов. Одна из бортпроводниц рассказала, что происшествие повлияло на ее жизнь и создало множество проблем для возвращения на работу.