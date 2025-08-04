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Мошенники стали похищать деньги под предлогом аренды жилья

Ведомости

Злоумышленники начали обманывать граждан и похищать деньги, предлагая в мессенджере Telegram помощь с арендой жилья через международные сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, мошенники ищут жертв в туристических Telegram-каналах и предлагают помочь тем, у кого есть проблемы с арендой жилья через сервисы, не работающие с российскими картами. Аферист обещает помочь жертве провести транзакцию через свои счета, поскольку у него есть зарубежная карта с выгодным курсом валюты. После того как человек переводит средства по указанным реквизитам, собеседник перестает отвечать на звонки и сообщения.

В МВД рекомендовали при оплате услуг через иностранные сервисы использовать только официальные платежные методы и не доверять сомнительным «посредникам». Рекомендуется также уточнять детали операций через официальную поддержку сервисов.

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2 августа МВД предупредило, что аферисты после получения доступа к аккаунту налогоплательщика на портале «Госуслуги» могут вывести налоговый вычет на свой счет.

После получения доступа к аккаунту мошенники подают заявку на налоговый вычет. Для получения средств они указывают свой счет. Кроме того, из портала злоумышленники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории и сведениям о недвижимости. С этими сведениями они могут звонить под видом представителей разных структур и пытаться выманивать деньги.

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