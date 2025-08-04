Мошенники стали похищать деньги под предлогом аренды жилья

По данным ведомства, мошенники ищут жертв в туристических Telegram-каналах и предлагают помочь тем, у кого есть проблемы с арендой жилья через сервисы, не работающие с российскими картами. Аферист обещает помочь жертве провести транзакцию через свои счета, поскольку у него есть зарубежная карта с выгодным курсом валюты. После того как человек переводит средства по указанным реквизитам, собеседник перестает отвечать на звонки и сообщения.