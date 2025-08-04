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Главная / Общество /

Бывшего чиновника Минобороны осудили на четыре года за махинации с землей

Ведомости

Сергей Пастухов, занимавший должность замначальника отдела департамента имущественных отношений Минобороны, получил четыре года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Установлено, что в 2018–2019 гг. Пастухов изготовил поддельный документ и на его основании незаконно передал земельный участок в Ленинградской области из государственной собственности в частные руки. Минобороны был нанесен материальный ущерб свыше 80 млн руб.

Кроме того, на два года Пастухову запрещено занимать должности в органах государственной власти. При этом по ч. 3 ст. 285 УК РФ ему могло грозить до 10 лет заключения.

27 июня стало известно об аресте имущества другого бывшего сотрудника Минобороны – Олега Васенина. По данным следствия, он проходит обвиняемым по делу о хищении госимущества в особо крупном размере. Сумма арестованного имущества превышает 200 млн руб. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ему также может грозить до 10 лет лишения свободы.

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