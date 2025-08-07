Поставщик оружия для теракта в «Крокусе» отправит компенсации потерпевшим
Поставщик оружия для совершения теракта в концертном зале «Крокус сити холл» Умеджон Солиев для смягчения наказания направит потерпевшим средства в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщила адвокат, представляющая интересы 130 жертв теракта, Ксения Трунова.
«Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым», – рассказала она.
Трунова подчеркнула, что действия по заглаживанию вреда должны быть соразмерны характеру и тяжести последствий теракта, а частичное возмещение не является смягчающим обстоятельством. По ее словам, потерпевшие считают такое решение Солиева неэтичной уловкой, направленной на имитацию заглаживания вины.
Как писал ТАСС 5 августа, Солиев предложил выплатить потерпевшим в качестве компенсации по 1000 руб.
4 августа Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе» на шесть месяцев до 7 января 2026 г. В тот же день суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» в закрытом режиме. Слушания проходили в здании Мосгорсуда из-за его большей вместительности.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четыре террориста открыли огонь в здании, где люди ожидали концерта группы «Пикник». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. По официальной версии СК РФ, преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
3 августа стало известно, что 70 из 149 погибших при нападении террористов скончались не от огнестрельных ранений, а из-за ожогов дыхательных путей и отравления угарным газом в результате пожара. Остальные погибшие либо получили смертельные ранения, либо причина их смерти неизвестна. Всего в опасности были примерно 2000 посетителей концертного зала.