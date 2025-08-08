Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток
Землетрясение, произошедшее 30 июля на Камчатке, привело к движению земной поверхности. Владивосток сместился на 5 см к югу, затем на 5 см к северу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профессора Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николая Шестакова.
По его словам, даже станции во Владивостоке, которые были удалены от эпицентра сейсмособытия на 2350 км, «почувствовали» движения земной поверхности.
Исследователи, благодаря спутниковым технологиям, выяснили, что 30 июля через 55 секунд после основного толчка землетрясения началось плавное смещение южной части полуострова Камчатка. В течение 2 минут горные массивы переместились на 2 м в юго-восточном направлении и опустились более чем на 30 см. К таким выводам совместно пришли ученые из Политехнического института ДВФУ, Института прикладной математики ДВО РАН, Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Землетрясение магнитудой 8,8 стало самым сильным в регионе с 1953 г. Оно привело к цунами на побережье Северо-Курильска и вызвало активизацию вулканов. 7 августа на Камчатке был зафиксирован афтершок магнитудой 6,4. Подземный толчок произошел 7 августа в 13:35 мск в 213 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 км.