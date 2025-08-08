Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток

Исследователи, благодаря спутниковым технологиям, выяснили, что 30 июля через 55 секунд после основного толчка землетрясения началось плавное смещение южной части полуострова Камчатка. В течение 2 минут горные массивы переместились на 2 м в юго-восточном направлении и опустились более чем на 30 см. К таким выводам совместно пришли ученые из Политехнического института ДВФУ, Института прикладной математики ДВО РАН, Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.