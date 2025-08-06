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На Камчатке после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

Ведомости

На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,4. Подземный толчок произошел 7 августа в 13:35 мск в 213 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 км. Об этом сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

До этого специалисты прогнозировали, что после мощного землетрясения, которое произошло у берегов полуострова 30 июля, ожидается серия афтершоков.

Землетрясение магнитудой 8,8 стало самым сильным в регионе с 1953 г. Оно привело к цунами на побережье Северо-Курильска и вызвало активизацию вулканов. По данным ученых, южная часть Камчатки сместилась почти на 2 м в сторону юго-востока.

На фоне повышенной сейсмической активности также прогнозируют извержение вулкана Ключевская Сопка в ближайшие трое суток. По данным ЕГС РАН, оно может быть сопоставимо с масштабными извержениями 1994, 2013 и 2023 гг., когда высота пеплового столба достигала 12 км, наблюдался сход лавовых и грязевых потоков. Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от посещения района вулкана и не совершать восхождений.

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