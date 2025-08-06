На Камчатке после землетрясения зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

На фоне повышенной сейсмической активности также прогнозируют извержение вулкана Ключевская Сопка в ближайшие трое суток. По данным ЕГС РАН, оно может быть сопоставимо с масштабными извержениями 1994, 2013 и 2023 гг., когда высота пеплового столба достигала 12 км, наблюдался сход лавовых и грязевых потоков. Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от посещения района вулкана и не совершать восхождений.