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В ближайшие три дня прогнозируется извержение вулкана Ключевской

Ведомости

В ближайшие три дня прогнозируется извержение вулкана Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН (ЕГС РАН) в Telegram-канале.

Отмечается, что по масштабу извержение будет аналогично извержениям 1 октября 1994 г., 20 октября 2013 г. и 31 октября 2023 г. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту 12 км над уровнем моря. Также наблюдались сход лавовых потоков протяженностью несколько километров и грязевые потоки от таяния ледников, которые размывали дорогу в 50-60 км от вершины вулкана. В 2013 г. и в 2023 г. извержение Ключевского было спрогнозировано за пять суток.

ЕГС РАН рекомендует не планировать поездки в район, где расположен вулкан, а также не восходить на него. Кроме того, необходимо тщательно планировать поездки в район вулкана Толбачик из-за опасности паводка на реке Студеная, которая питается ледниками на склонах Ключевского вулкана.

5 августа Ключевской выбросил пепел на высоту 8 км над уровнем моря. Отмечалось, что лава в кратере фонтанирует почти постоянно. Ее раскаленные фрагменты вылетают из вулкана на расстояние до 500 м над кромкой кратера.

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. Директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров выразил мнение, что именно это происшествие активизировало несколько вулканов, в том числе Ключевской.

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