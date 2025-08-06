В ближайшие три дня прогнозируется извержение вулкана Ключевской

Отмечается, что по масштабу извержение будет аналогично извержениям 1 октября 1994 г., 20 октября 2013 г. и 31 октября 2023 г. Тогда вулкан выбросил пепел на высоту 12 км над уровнем моря. Также наблюдались сход лавовых потоков протяженностью несколько километров и грязевые потоки от таяния ледников, которые размывали дорогу в 50-60 км от вершины вулкана. В 2013 г. и в 2023 г. извержение Ключевского было спрогнозировано за пять суток.