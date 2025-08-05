Пепловая колонна из вулкана Ключевского достигла высоты 8 км

Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. Директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров выразил мнение, что именно это происшествие активизировало несколько вулканов, в том числе Ключевской.