Пепловая колонна из вулкана Ключевского достигла высоты 8 км
Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км над уровнем моря, сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, опубликовав соответствующие фотографии.
Представители института отметили, что лава в кратере фонтанирует почти постоянно. Ее раскаленные фрагменты вылетают из вулкана на расстояние до 500 м над кромкой кратера.
4 августа вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 4 км. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении – в сторону Кроноцкого залива. На его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла в жилых зонах не зарегистрировано.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. Директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров выразил мнение, что именно это происшествие активизировало несколько вулканов, в том числе Ключевской.