На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова высотой 4 км

Директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщал, что между мощным землетрясением и активностью нескольких вулканов на Камчатке наблюдается прямая связь. Сначала активизировался вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток. 3 августа извержение началось из вулкана Крашенинникова, который находился в спящем состоянии примерно с 1400 г.