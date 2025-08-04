На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова высотой 4 км
На Камчатке утром 4 августа произошел пепловый выброс из вулкана Крашенинникова, сообщает ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале. Согласно данным наблюдений, высота столба пепла достигла 4 км, при том что сам вулкан поднимается на 1856 м над уровнем моря.
Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении – в сторону Кроноцкого залива. На его пути нет населенных пунктов, выпадения пепла в жилых зонах не зарегистрировано. Также сообщается, что в районе вулкана не зафиксировано туристических групп.
Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что указывает на потенциальную угрозу для авиации в случае дальнейшей вулканической активности. МЧС России рекомендует гражданам воздержаться от посещения района вулкана и не предпринимать попыток восхождения.
Директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров сообщал, что между мощным землетрясением и активностью нескольких вулканов на Камчатке наблюдается прямая связь. Сначала активизировался вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток. 3 августа извержение началось из вулкана Крашенинникова, который находился в спящем состоянии примерно с 1400 г.