В аэропорту Калуги введены временные ограничения

Ранее в сочинском аэропорту также временно приостановили прием и выпуск самолетов. В 12:50 в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Ограничения на полеты чуть раньше ввели и в аэропорту Геленджика.



Начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов сообщил также, что Россия и Абхазия совместным решением временно приостановили работу пропускного пункта «Псоу» на границе. Он объяснил, что это связано с угрозой атаки украинских БПЛА.