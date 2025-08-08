В аэропорту Калуги введены временные ограничения
В аэропорту Калуги («Грабцево») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко. Сообщение об этом опубликовано в 14:02 мск.
Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
Ранее в сочинском аэропорту также временно приостановили прием и выпуск самолетов. В 12:50 в городе была объявлена угроза атаки беспилотников. Ограничения на полеты чуть раньше ввели и в аэропорту Геленджика.
Начальник пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов сообщил также, что Россия и Абхазия совместным решением временно приостановили работу пропускного пункта «Псоу» на границе. Он объяснил, что это связано с угрозой атаки украинских БПЛА.