В РЖД стала доступна опция выбора места для питомца в вагоне

Пассажиры во время оформления билета на поезд теперь могут проверить на сайте и в приложении РЖД, разрешен ли провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем и определить продолжительность совместной поездки. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.