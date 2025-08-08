Газета
В РЖД стала доступна опция выбора места для питомца в вагоне

Пассажиры во время оформления билета на поезд теперь могут проверить на сайте и в приложении РЖД, разрешен ли провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем и определить продолжительность совместной поездки. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

Места с животными показаны на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении на них курсора клиенты увидят вид животного и маршрут его следования. Скоро такой функционал также станет доступен в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

5 августа Федеральная пассажирская компания (дочерняя структура РЖД) расширила перечень животных, которых пассажиры могут брать с собой в поездки на поездах дальнего следования. В него вошли летающие поссумы и сурикаты.

По данным компании, с начала 2025 г. более 500 000 домашних питомцев отправились в поездки с хозяевами. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2024 г.

1 января 2025 г. РЖД обновил правила перевозки мелких животных. Согласно новым правилам, можно провозить мелких животных в переноске, не выкупая все места в купе. Крупные животные перевозятся по старым правилам. При выкупе купе для перевозки крупных собак введен отдельный билет на животное. В случае выкупа купе клиент может провозить до четырех крупных питомцев или переносок.

