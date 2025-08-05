ФПК разрешила перевозить в поездах летающих поссумов и сурикатов
Как уточнили в компании, вагоны, где разрешена перевозка животных, отмечены специальным символом – изображением лапки.
По данным компании, с начала 2025 г. более 500 000 домашних питомцев уже отправились в поездки с хозяевами – почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При выкупе купе для перевозки крупных собак введен отдельный билет на животное. В случае выкупа купе пассажир может провозить до четырех крупных животных или переносок.