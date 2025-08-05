ФПК разрешила перевозить в поездах летающих поссумов и сурикатов

С 1 января 2025 г. ФПК обновил правила перевозки животных. Теперь можно провозить мелких животных в переноске, не выкупая все места в купе. Крупные животные перевозятся по старым правилам. Другие пассажиры на сайте РЖД могут узнать, будет ли рядом с ними ехать питомец.