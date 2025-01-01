РЖД обновили правила по перевозке домашних животных
С 1 января 2025 г. можно провозить мелких животных в переноске, не выкупая все места в купе. Крупные животные перевозятся по старым правилам. Другие пассажиры на сайте РЖД могут узнать, будет ли рядом с ними ехать питомец.
При выкупе купе для перевозки крупных собак введен отдельный билет на животное. В случае выкупа купе пассажир может провозить до четырех крупных животных или переносок.
30 декабря «Трансмашинхолдинг» представил расширенный вагон для РЖД. В ближайшее время новые вагоны станут ключевым элементом программы обновления. После проведения всех испытаний увеличенные вагоны введут в эксплуатацию.