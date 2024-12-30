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«Трансмашхолдинг» разработал для РЖД расширенный пассажирский вагон

Ведомости

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) выпустил первый пассажирский вагон увеличенного габарита, сообщается в Telegram-канале компании.

Вагон был выпущен на площадке Тверского вагоностроительного завода, входящего в состав ТМХ. Разработка должна обеспечить большую эффективность перевозки граждан по сравнению с предыдущими моделями – увеличится число пассажирских мест, повысится уровень комфорта, эксплуатационных и сервисных характеристик.

Длина вагона увеличится на 73 см, ширина – на 28 см. На 9 см расширится проход по салону, на 15 см станут длиннее спальные места в купе, и появится одно дополнительное пассажирское купе. В вагоне также будут улучшены системы торможения и энергоснабжения.

Пресс-служба «Трансмашхолдинга»
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Пресс-служба «Трансмашхолдинга»

После завершения всех испытаний новые вагоны будут введены в эксплуатацию РЖД для перевозки пассажиров.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время вагоны габарита Т станут ключевым элементом программы обновления парка пассажирских вагонов.

18 декабря представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что в 2025 г., согласно новой инвестпрограмме, объем инвестиций РЖД составит около 890 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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