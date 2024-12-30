«Трансмашхолдинг» разработал для РЖД расширенный пассажирский вагон

Длина вагона увеличится на 73 см, ширина – на 28 см. На 9 см расширится проход по салону, на 15 см станут длиннее спальные места в купе, и появится одно дополнительное пассажирское купе. В вагоне также будут улучшены системы торможения и энергоснабжения.