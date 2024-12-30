«Трансмашхолдинг» разработал для РЖД расширенный пассажирский вагон
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) выпустил первый пассажирский вагон увеличенного габарита, сообщается в Telegram-канале компании.
Вагон был выпущен на площадке Тверского вагоностроительного завода, входящего в состав ТМХ. Разработка должна обеспечить большую эффективность перевозки граждан по сравнению с предыдущими моделями – увеличится число пассажирских мест, повысится уровень комфорта, эксплуатационных и сервисных характеристик.
Длина вагона увеличится на 73 см, ширина – на 28 см. На 9 см расширится проход по салону, на 15 см станут длиннее спальные места в купе, и появится одно дополнительное пассажирское купе. В вагоне также будут улучшены системы торможения и энергоснабжения.
После завершения всех испытаний новые вагоны будут введены в эксплуатацию РЖД для перевозки пассажиров.
В сообщении отмечается, что в ближайшее время вагоны габарита Т станут ключевым элементом программы обновления парка пассажирских вагонов.
18 декабря представитель Минтранса сообщил «Ведомостям», что в 2025 г., согласно новой инвестпрограмме, объем инвестиций РЖД составит около 890 млрд руб.