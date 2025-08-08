В аэропорту Калуги ввели ограничения на работу

Росавиация также ограничивала работу аэропортов Сочи и Геленджика на фоне атак украинских беспилотников. Из-за этого на вылет в воздушной гавани Сочи более чем на два часа задерживаются 25 рейсов. Во время ограничения воздушного пространства 17 самолетов ушли на запасные аэродромы, 10 из них уже вылетели в город.