В аэропорту Калуги ввели ограничения на работу
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов повторно введены в аэропорту Калуги («Грабцево»). Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. В 14:02 мск 8 августа в аэропорту Калуги также вводились ограничения на работу. Они действовали менее полутора часов.
Росавиация также ограничивала работу аэропортов Сочи и Геленджика на фоне атак украинских беспилотников. Из-за этого на вылет в воздушной гавани Сочи более чем на два часа задерживаются 25 рейсов. Во время ограничения воздушного пространства 17 самолетов ушли на запасные аэродромы, 10 из них уже вылетели в город.
Минобороны России сообщало, что с 12:00 до 15:00 мск системы противовоздушной обороны нейтрализовали 34 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Атаки отразили над Брянской, Рязанской и Калужской областями, Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Адыгеей.