ФСБ: убийство Армена Саркисяна в Москве совершил террорист-смертник
Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, был терактом, совершенным смертником. Об этом ТАСС сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
По его словам, с начала 2025 г. украинские спецслужбы все чаще используют сценарий диверсий, при которых вместе с целью ликвидируются и сами исполнители.
«В качестве примеров можно привести теракты в ЖК «Алые паруса» Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб», – сказал он.
Взрыв в «Алых парусах» произошел 3 февраля на первом этаже здания. Саркисян получил тяжелые ранения, перенес клиническую смерть, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и скончался в реанимации. По информации источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, бомба сработала в момент, когда Саркисян находился в подъезде вместе с охранниками.
Изначально СК РФ возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Однако 25 июля дело было переквалифицировано на теракт.