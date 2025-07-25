Дело об убийстве главы батальона «Арбат» Саркисяна переквалифицировали на теракт

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян получил тяжелые ранения и скончался в реанимации. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, погиб охранник Саркисяна, еще четыре человека пострадали. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде ЖК с охранниками.