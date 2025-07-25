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Дело об убийстве главы батальона «Арбат» Саркисяна переквалифицировали на теракт

Ведомости

Уголовное дело об убийстве президента Федерации бокса Донецкой народной республики и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в результате взрыва в московском ЖК «Алые паруса» переквалифицировано на теракт. Об этом рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве Максим Денисов.

В интервью «Московскому комсомольцу» Денисов сообщил о значительном прогрессе в расследовании уголовного дела.

«По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет. В деле много лиц армянского происхождения», – уточнил он.

Что известно о погибшем при взрыве в ЖК «Алые паруса» Армене Саркисяне

Общество

3 февраля на первом этаже ЖК «Алые паруса» произошел взрыв. В результате Саркисян получил тяжелые ранения и скончался в реанимации. Перед этим он перенес клиническую смерть и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, погиб охранник Саркисяна, еще четыре человека пострадали. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что бомба сдетонировала в момент, когда Саркисян находился в подъезде ЖК с охранниками.

СК возбудил по факту произошедшего уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105), убийстве общеопасным способом (п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). 5 февраля был установлен предполагаемый фигурант дела. Его объявили в федеральный розыск.

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