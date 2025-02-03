СК возбудил уголовные дела после взрыва в ЖК «Алые паруса»
Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве. Они осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление лица, причастного к совершению преступления.
3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде комплекса с охранниками находился руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительной информации, он жив, но находится в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о взрыве в жилом комплексе. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, информация о произошедшем уточняется.