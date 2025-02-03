СК возбудил уголовные дела после взрыва в ЖК «Алые паруса»

3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде комплекса с охранниками находился руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительной информации, он жив, но находится в тяжелом состоянии.