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СК возбудил уголовные дела после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Ведомости

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Москве возбудило уголовные дела после взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство общеопасным способом), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия).

На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве. Они осматривают камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и назначают необходимые судебные экспертизы. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление лица, причастного к совершению преступления.

3 февраля на первом этаже в ЖК «Алые паруса» произошел взрыв, погиб один человек, четверо пострадали. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что бомба сдетонировала в момент, когда в подъезде комплекса с охранниками находился руководитель Федерации бокса Донецкой народной республики и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По предварительной информации, он жив, но находится в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о взрыве в жилом комплексе. По его словам, специальные службы выполняют свою работу, информация о произошедшем уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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