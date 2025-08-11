Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта в Самаре
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары «Курумоч». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что соответствующие ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
О том, что в аэропорту Самары ввели ограничения, Кореняко сообщил в 12:29 мск. Ограничения ранее вводились также в аэропортах Волгограда, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Саратова и Казани. На момент публикации меры продолжают действовать только в казанской воздушной гавани.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 дрона. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА, над Брянской и Калужской – по пять. Четыре сбили над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что системы ПВО сбили девять украинских беспилотников на подлете к столице.