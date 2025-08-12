Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет рейсы

Минобороны РФ до этого сообщало, что в ночь на 12 августа силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников: 22 – над Ростовской областью и три – над Ставропольским краем. Утром дежурные системы ПВО ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской. Атаки были отражены в период с 07:30 до 08:20 мск.