Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет рейсы
В аэропорту Ижевска временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщил в 9:53 мск представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
Аналогичные ограничения в течение утра вводились еще в восьми российских аэропортах – в Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Ульяновске и Казани. По данным Росавиации, на данный момент самолеты не принимают и не отправляют в Оренбурге, Нижнекамске, Казани, Самаре и Ульяновске.
Минобороны РФ до этого сообщало, что в ночь на 12 августа силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников: 22 – над Ростовской областью и три – над Ставропольским краем. Утром дежурные системы ПВО ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской. Атаки были отражены в период с 07:30 до 08:20 мск.