Росавиация сняла ограничения в аэропортах Ижевска и Нижнекамска
Ограничения на выпуск и прием самолетов прекратили свое действие в воздушных гаванях Ижевска и Нижнекамска, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Публикация появилась в 13:11 мск.
Пресс-секретарь ведомства напомнил, что меры вводились для обеспечения безопасности пассажиров. Он уточнил, что с 9:53 мск в Ижевске два самолета ушли на запасные аэродромы. Одно воздушное судно осуществило тот же маневр в период с 8:23 мск в Нижнекамске. По словам Кореняко, экипажи рейсов, авиадиспетчеры и службы аэропортов ставят в приоритет безопасность проведения полетов и делают для этого все возможное.
До этого Росавиация также сняла ограничения в аэропортах Казани и Оренбурга. Ограничения вводились на фоне попыток ударов украинских беспилотников по российским регионам.
В ночь на 12 августа силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников: 22 – над Ростовской областью и три – над Ставропольским краем. Утром дежурные системы ПВО ликвидировали три БПЛА самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской. Атаки были отражены в период с 07:30 до 08:20 мск.