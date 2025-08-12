Росавиация сняла ограничения в аэропортах Ижевска и Нижнекамска

Пресс-секретарь ведомства напомнил, что меры вводились для обеспечения безопасности пассажиров. Он уточнил, что с 9:53 мск в Ижевске два самолета ушли на запасные аэродромы. Одно воздушное судно осуществило тот же маневр в период с 8:23 мск в Нижнекамске. По словам Кореняко, экипажи рейсов, авиадиспетчеры и службы аэропортов ставят в приоритет безопасность проведения полетов и делают для этого все возможное.