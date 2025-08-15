МЧС направило еще 100 спасателей в Рязанскую область
В Рязанскую область направлена дополнительная группировка из 100 спасателей и 10 единиц техники для ликвидации последствий ЧС на предприятии «Эластик» в Шиловском районе, сообщили в МЧС России.
К месту происшествия следуют специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасцентра. В составе группы – 100 специалистов, включая шесть кинологических расчетов, с необходимым оборудованием и инструментами.
15 августа в пороховом цеху завода «Эластик» произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха было полностью разрушено. Для ликвидации последствий тогда задействовали 70 спасателей и 28 единиц техники.
По словам губернатора Павла Малкова, в результате взрыва погибли пять человек, более 100 пострадали. Всем оказывается медицинская и психологическая помощь.
Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется расследование обстоятельств трагедии.