VK оказала содействие МВД при задержании работавшего через Max мошенника

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил в конце июля, что одним из факторов успеха мессенджера Max станет защита пользователей от мошенников. Депутат указывал при этом, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и пр.