VK оказала содействие МВД при задержании работавшего через Max мошенника

Центр безопасности Max оказал содействие полиции при задержании подозреваемого в мошенничестве с использовании мессенджера. Об этом сообщили в VK.

Задержание жителя Ростовской области стало возможным в том числе после передачи информации по запросу МВД. «С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом», – говорится в сообщении.

Утверждается, что украденные средства так и не попали в руки мошенников, поэтому россиянка сможет вернуть их.

По заявлению VK, в прошлом месяце центр заблокировал более 10 000 номеров мошенников. Они выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Также удалено свыше 32 000 вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям.

МВД сообщило 20 августа, что в Шахтах Ростовской области сотрудники полиции задержали горожанина по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание – до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 000 руб.

Силовикам уже известны личности других участников схемы, они будут задержаны в ближайшее время, заявляла официальный представитель МВД России Ирина Волк. Всего у жертвы было похищено 444 000 руб.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил в конце июля, что одним из факторов успеха мессенджера Max станет защита пользователей от мошенников. Депутат указывал при этом, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и пр.

