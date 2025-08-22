Число машин в очереди на Крымском мосту увеличилось до 1120 со стороны Керчи

В тот же день Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. 21 августа стало известно, что одного из причастных к попытке совершения теракта задержали в Пятигорске.