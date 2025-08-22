Число машин в очереди на Крымском мосту увеличилось до 1120 со стороны Керчи
Своей очереди на Крымском мосту ожидают 1120 транспортных средств, по данным на 13:00 мск. Все они двигаются со стороны Керчи, сообщили в Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к мосту.
Время ожидания ручного досмотра достигает трех часов и более. При этом со стороны Тамани очереди нет. В 8:00 из Керчи направлялось 750 транспортных средств, ожидающих въезда на мост. Далее это количество постепенно росло до 810, 845, 905, 930 автомобилей.
18 августа скопление машин наблюдалось по обоим направлениям движения. Со стороны Тамани своей очереди в течение пяти часов и более ожидали 2015 автомобилей. Время ожидания для 610 водителей со стороны Керчи составляло свыше двух часов.
В тот же день Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта на Крымском мосту, подготовкой которого занимались украинские спецслужбы. Машина с самодельным взрывным устройством прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд государств. 21 августа стало известно, что одного из причастных к попытке совершения теракта задержали в Пятигорске.