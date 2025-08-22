Школьников могут начать учить духовно-нравственной культуре

Школьников могут начать учить духовно-нравственной культуреНа предмете будут обсуждать «выдающихся государственных и общественных деятелей»
В школах введут предмет «духовно-нравственная культура». Об этом сообщили в Минпросвещения РФ со ссылкой на проект приказа.
Школьников будут знакомить с биографиями государственных и общественных деятелей истории РФ, сыгравших роль в развитии страны и «доказавших своей жизнью значение выбора ценностей нашего общества в качестве смыслов жизни отдельного человека».
Новый предмет вводится для учеников 5–7-х классов во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина с 2026/2027 учебного года. В пятом классе на предмет будет отведено 17 часов, в шестом и седьмом классах – по 34 часа.
Тем же проектом ведомство предлагает сократить изучение иностранного языка до двух часов в неделю. Утверждается, что решение направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане.
В 2022 г. российские власти приняли решение о создании предмета «Разговоры о важном». «Разговоры о важном» являются внеурочным предметом, они проводятся по единому регламенту каждый понедельник во всех школах и колледжах России с 1 сентября 2022 г. Внеурочные занятия являются обязательным для посещения для всех учеников.
«Ведомости» писали, что Минпросвещения начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов с 1 сентября 2025 г. Ведомство планирует проводить такие занятия в дошкольных учреждениях сразу 22 регионов, включая Москву. Апробация нового формата «Разговоров о важном» рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от трех до семи лет.