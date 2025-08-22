Школьников могут начать учить духовно-нравственной культуре

В 2022 г. российские власти приняли решение о создании предмета «Разговоры о важном». «Разговоры о важном» являются внеурочным предметом, они проводятся по единому регламенту каждый понедельник во всех школах и колледжах России с 1 сентября 2022 г. Внеурочные занятия являются обязательным для посещения для всех учеников.