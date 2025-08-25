Российскую альпинистку Наговицину признают пропавшей без вести
Застрявшую на пике Победы российскую альпинистку Наталью Наговицину признают пропавшей без вести через определенный период времени. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.
Он пояснил, что далее родственники альпинистки должны будут обратиться в дипломатические органы, чтобы получить свидетельство о ее смерти.
«Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так», добавил Пятницин.
Сегодня стало известно, что спасательная операция завершена. Эвакуация Наговициной не состоялась из-за ухудшения погоды.
12 августа россиянка сломала ногу при спуске с пика Победы – самой высокой точки горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Ей была оказана первая помощь напарником, который отправился за спасателями. После этого попытки снять российскую альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз.
На следующий день, 13 августа, женщину пытались спасти два иностранных альпиниста, но им не удалось ее эвакуировать. Они закутали Наговицыну в спальный мешок, оставили еду, горелку и газ и ушли. Один из альпинистов получил обморожение и погиб на высоте 6800 м. 16 августа к ней направили беспилотник: на кадрах было видно, что Наговицина жива, но ее палатку разорвало ветром. Также к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.
Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков заявил 24 августа, что спасти российскую альпинистку невозможно.