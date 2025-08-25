Хинштейн посетил вернувшихся из плена жителей Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о том, что посетил восемь жителей Суджи, вернувшихся из украинского плена.



По его словам, шестеро из них остались в пунктах временного размещения, одного мужчину забрали родственники в Орловскую область, еще одного госпитализировали в курскую облбольницу для реабилитации после контузии. Вечером домой отправится еще одна жительница, уточнил Хинштейн.