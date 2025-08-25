Хинштейн посетил вернувшихся из плена жителей Суджи
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о том, что посетил восемь жителей Суджи, вернувшихся из украинского плена.
По его словам, шестеро из них остались в пунктах временного размещения, одного мужчину забрали родственники в Орловскую область, еще одного госпитализировали в курскую облбольницу для реабилитации после контузии. Вечером домой отправится еще одна жительница, уточнил Хинштейн.
Глава региона добавил, что возвращенные жители были увезены на территорию другого государства 1 февраля. «На чужбине их плохо кормили и внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались и верили, что мы обязательно их заберем», – подчеркнул Хинштейн.
Врио губернатора выразил уверенность, что оставшиеся земляки вскоре тоже вернутся на курскую землю, и заверил, что для этого предпринимаются все необходимые меры.
Накануне с подконтрольной Украине территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен РФ передала 146 украинских военнопленных. Тогда же были возвращены и куряне.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона продолжает удерживать жителей Курской области, среди них есть тяжелобольные люди с ранениями.