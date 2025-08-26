ТАСС: задержанного врио замгубернатора Курской области доставили в Москву

Хинштейн подчеркнул, что не сомневается в объективности следствия, и напомнил коллегам, что «никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции». Позже в своем Telegram-канале он уточнил, что расследование связано со строительством фортификационных сооружений, и заверил, что власти региона окажут следствию всю необходимую помощь.