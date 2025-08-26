ТАСС: задержанного врио замгубернатора Курской области доставили в Москву
Врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, ночью этапировали в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу в среду, 27 августа», – сказал источник агентства.
Базарова задержали 25 августа. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства. По его словам, дело связано с периодом работы чиновника в Белгородской области, где он занимал должность заместителя губернатора по строительству.
Хинштейн подчеркнул, что не сомневается в объективности следствия, и напомнил коллегам, что «никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции». Позже в своем Telegram-канале он уточнил, что расследование связано со строительством фортификационных сооружений, и заверил, что власти региона окажут следствию всю необходимую помощь.
Затем ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Базаров проходит по делу о хищении 1 млрд руб. при возведении оборонительных объектов в Белгородской области.
В апреле 2025 г. были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. Их обвинили в хищении свыше 1 млрд руб., выделенных «Корпорации развития Курской области» на строительство фортификаций. Позже стало известно, что оба заключили сделку со следствием.