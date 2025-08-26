Власти определят модель оценки за поведение в школах до конца 2025 года
Министерство просвещения России планирует разработать модель для оценки поведения учащихся до конца 2025 г. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.
Процесс апробации будет проходить аккуратно, сказал министр. Из трех имеющихся моделей окончательный выбор будет сделан до конца текущего года. После этого выбранная модель будет предложена для распространения.
16 июня министр просвещения Кравцов рассказал «Ведомостям», что планируется три системы оценки, которые смогут выбрать сами школы. Среди них пятибалльная, трехбалльная и зачетная. Министр предположил, что воспитание школьников и система оценки поведения позволит улучшить ситуацию с травлей и угрозами, которые получают учителя.
В июне Минпросвещения сообщило, что 84 учебных заведения в России введут практику оценивания поведения с сентября этого года. Эти школы выбрали для апробации системы оценивания. Оценки за поведение в школах будет выставлять классный руководитель, учитывая мнения других учителей, которые работают с ребенком, и администрации учебного заведения.
Вместе с тем, свыше 60% российский учителей выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей, следовало из опроса «Актион образования».