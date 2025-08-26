Власти определят модель оценки за поведение в школах до конца 2025 года

В июне Минпросвещения сообщило, что 84 учебных заведения в России введут практику оценивания поведения с сентября этого года. Эти школы выбрали для апробации системы оценивания. Оценки за поведение в школах будет выставлять классный руководитель, учитывая мнения других учителей, которые работают с ребенком, и администрации учебного заведения.