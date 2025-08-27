Трекер пропавшего пловца Свечникова продолжает подавать сигналы из Босфора

26 августа CNN Turk писал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечается, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой. Но в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить. Устройство может зафиксировать только момент входа и выхода пловца в воду.