Трекер пропавшего пловца Свечникова продолжает подавать сигналы из Босфора
Спасатели установили, что трекер пропавшего во время заплыва российского пловца Николая Свечникова все еще подает сигналы из Босфорского пролива. Об этом сообщает CNN Turk.
По данным телеканала, поиски Свечникова продолжаются уже третий день. Спасатели ищут его не только на поверхности воды, но и в глубинах пролива.
26 августа CNN Turk писал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечается, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой. Но в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить. Устройство может зафиксировать только момент входа и выхода пловца в воду.
Свечников пропал 24 августа в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.
25 августа Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что занимается подготовкой запроса Турции из-за инцидента со Свечниковым. Anadolu проинформировало, что турецкие спасатели ищут Свечникова на всей территории Босфорского пролива.