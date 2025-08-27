Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения при атаке украинских БПЛА

Ведомости

По предварительным данным, при атаке украинских беспилотников 11 домов в центре Ростова-на-Дону получили повреждения. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Собеседники агентства рассказали, что сейчас в Ростове-на-Дону ведут работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба. Они начали поквартирный обход. Кроме того, коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.

Атака беспилотников на Ростов-на-Дону произошла вечером 26 августа. Ночью 27 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский в областном центре. По его словам, кровля дома загорелась на площади 250 кв. м. Было эвакуировано 15 жильцов, пострадавших нет.

В течение ночи атаки происходили на Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск, Неклиновский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский районы. При ударах пострадали жилые дома и автомобили, пострадавших нет.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил, что после атаки БПЛА в центре города ввели режим чрезвычайной ситуации. Он также заявил, что администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных