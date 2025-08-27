В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения при атаке украинских БПЛА
По предварительным данным, при атаке украинских беспилотников 11 домов в центре Ростова-на-Дону получили повреждения. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
Собеседники агентства рассказали, что сейчас в Ростове-на-Дону ведут работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба. Они начали поквартирный обход. Кроме того, коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.
Атака беспилотников на Ростов-на-Дону произошла вечером 26 августа. Ночью 27 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский в областном центре. По его словам, кровля дома загорелась на площади 250 кв. м. Было эвакуировано 15 жильцов, пострадавших нет.
В течение ночи атаки происходили на Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск, Неклиновский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский районы. При ударах пострадали жилые дома и автомобили, пострадавших нет.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил, что после атаки БПЛА в центре города ввели режим чрезвычайной ситуации. Он также заявил, что администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей.