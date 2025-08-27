Глава оргкомитета опроверг сообщения о сигналах чипа пропавшего в Босфоре пловца
Трекер, который был закреплен на пропавшем российском пловце Николае Свечникове, не передает сигналы о его местонахождении, поскольку не обладает такой функцией. Чип способен передавать информацию только о моментах, когда человек заходит в воду или выходит из нее. Об этом «РИА новости» рассказал глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.
«Если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли», – заявил он.
Караташ также рассказал агентству, что считает нелогичным и ненормальным исчезновение Свечникова, поскольку он опытный и профессиональный спортсмен. Глава оргкомитета предположил, что во время заплыва у пловца произошло что-то со здоровьем.
CNN Turk писал, что трекер Свечникова все еще подает сигналы из Босфорского пролива.
26 августа CNN Turk писал, что Свечников мог утонуть в Босфорском проливе или выбраться на берег, оставив браслет с чипом в воде. Отмечается, что такие браслеты были надеты пловцам перед гонкой. Но в них отсутствует функция GPS, поэтому местоположение Свечникова в море невозможно определить. Устройство может зафиксировать только момент входа и выхода пловца в воду.
Свечников пропал 24 августа в ходе межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Его родственница рассказала, что, по словам осматривавшего пловцов врача, другие спортсмены в последний раз видели россиянина посреди Босфора. Согласно сведениям морской службы, сигнал от российского пловца в последний раз был зафиксирован на берегу.
25 августа Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что занимается подготовкой запроса Турции из-за инцидента со Свечниковым. Anadolu проинформировало, что турецкие спасатели ищут Свечникова на всей территории Босфорского пролива.