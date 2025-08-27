Глава оргкомитета опроверг сообщения о сигналах чипа пропавшего в Босфоре пловца

Трекер, который был закреплен на пропавшем российском пловце Николае Свечникове, не передает сигналы о его местонахождении, поскольку не обладает такой функцией. Чип способен передавать информацию только о моментах, когда человек заходит в воду или выходит из нее. Об этом «РИА новости» рассказал глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.