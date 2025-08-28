В Москве с 1 сентября повысят оклады и зарплату педагогов
Оклады и зарплаты московских педагогов будут значительно повышены с 1 сентября, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на ежегодном педагогическом совете. Решение было принято с учетом инфляции.
«Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому», – добавил Собянин (цитата по «РИА Новости»).
27 августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство совместно с Минтрудом разрабатывает единые и прозрачные критерии начисления заработной платы для учителей. Кравцов отметил, что новая система оплаты труда должна устранить существующие различия в начислении и дать начинающим педагогам четкое понимание уровня дохода и объема обязанностей.
В Минпросвещения поясняли, что 36 часов в неделю необходимо отрабатывать воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам за ставку заработной платы. Норма шестью часами меньше определена для инструкторов по физкультуре и старших воспитателей. Воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья за ставку заработной платы должны работать 25 часов в неделю. При этом в ведомстве отметили, что образовательная организация сама вправе определять, сколько часов учитель должен работать в неделю, однако норма определяет размер одной ставки в часах.