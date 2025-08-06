Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов

В конце июля профильное ведомство определило также недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября 2025 г. первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов.