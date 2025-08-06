Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны отработать педагоги за ставку заработной платы, передает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Норма зависит от специальности преподавателя.
В ведомстве пояснили, что образовательная организация сама вправе определять, сколько часов учитель должен работать в неделю, однако норма определяет размер одной ставки в часах. Для преподавателей она установлена на уровне 18 часов в неделю.
36 часов в неделю необходимо отрабатывать воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам за ставку заработной платы. Норма шестью часами меньше определена для инструкторов по физкультуре и старших воспитателей. Воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья за ставку заработной платы должны работать 25 часов в неделю.
Отдельно Минпросвещения установило недельную норму в 24 часа и 20 часов для музыкальных руководителей и концертмейстеров, а также учителей-дефектологов и учителей-логопедов соответственно.
В конце июля профильное ведомство определило также недельную нагрузку для учащихся 1-4-х классов в пределах максимально допустимых норм. С 1 сентября 2025 г. первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю. Со второго по четвертый классы нагрузка составит от 23 до 26 часов.