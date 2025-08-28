В Москве простились с Кириллом Вышинским

Вышинский родился 19 февраля 1967 г. в Днепропетровске. В журналистику пришел в 1996 г., работал на украинских телеканалах, а с 2006 г. стал киевским собкором ВГТРК. После событий 2014 г. возглавил украинское отделение «РИА Новости». В мае 2018 г. СБУ арестовало его по обвинению в государственной измене из-за профессиональной позиции. В сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. После освобождения вошел в СПЧ, продолжал работать в медиагруппе «Россия сегодня». Возглавлял Radio Sputnik, создавал аналитические материалы и авторские программы. Награжден государственными наградами.