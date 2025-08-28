Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве простились с Кириллом Вышинским

Ведомости

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кириллом Вышинским. Об этом сообщает ТАСС.

С Вышинским пришли попрощаться первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, глава СПЧ Валерий Фадеев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и коллеги по журналистике и общественной деятельности. Траурные венки направили ТАСС, медиагруппа «Россия сегодня», Союз журналистов России, Россотрудничество, Российская академия радио, телекомпания НТВ, коллектив МТРК «Мир» и др.

23 августа Вышинский умер после тяжелой болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью. Он назвал Вышинского мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смерть Вышинского является утратой для мировой журналистики. 

Вышинский родился 19 февраля 1967 г. в Днепропетровске. В журналистику пришел в 1996 г., работал на украинских телеканалах, а с 2006 г. стал киевским собкором ВГТРК. После событий 2014 г. возглавил украинское отделение «РИА Новости». В мае 2018 г. СБУ арестовало его по обвинению в государственной измене из-за профессиональной позиции. В сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. После освобождения вошел в СПЧ, продолжал работать в медиагруппе «Россия сегодня». Возглавлял Radio Sputnik, создавал аналитические материалы и авторские программы. Награжден государственными наградами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных