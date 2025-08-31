Прощание с композитором Щедриным пройдет в камерной обстановке
Прощание с композитором Родионом Щедриным пройдет в камерной обстановке, участие в церемонии примут только его близкие. Об этом сообщил ТАСС Леонид Пелешев – генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина.
«Церемония прощания пройдет в узком кругу близких Родиона Константиновича незадолго до кремации», – сказал он, добавив, что точная дата и место пока не определены.
По словам Пелешева, дополнительная информация о церемонии может стать известна на следующей неделе.