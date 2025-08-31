Прощание с композитором Щедриным пройдет в камерной обстановке

29 августа в Большом театре сообщили, что Щедрин умер в возрасте 92 лет. Прах композитора вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием. В тот же день президент России Владимир Путин передал соболезнования родным и близким композитора.