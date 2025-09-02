Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. На следующий день власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения. Запрос рассматривают через МЧС. Кроме того, 1 сентября стало известно, что МИД РФ прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи в страну.