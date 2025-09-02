Газета
Главная / Общество /

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 900

Ведомости

Число погибших в результате мощного землетрясения в Афганистане выросло до 900 человек, еще 3000 считаются пострадавшими. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя афганского национального управления по чрезвычайным ситуациям Юсафа Хаммада.

Он отметил, что сейчас раненых эвакуируют, поэтому число погибших может существенно измениться.

31 августа в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6. На следующий день власти Афганистана обратились к России за помощью для ликвидации последствий землетрясения. Запрос рассматривают через МЧС. Кроме того, 1 сентября стало известно, что МИД РФ прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи в страну.

«РИА Новости» со ссылкой на поступившее сообщение от канцелярии афганского премьер-министра сообщило, что правительство Афганистана выделило $146 000 для устранения последствий землетрясения. В письме указали, что для эффективного реагирования на последствия землетрясения сформирован специальный комитет под руководством министра сельского развития Мухаммеда Юнуса Ахундзады.

Последствия землетрясения в Афганистане
