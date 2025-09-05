Газета
В Росавиации еще не зафиксировали резкий спрос на дополнительные рейсы в КНР

Ведомости

Росавиация пока не может отметить резкий спрос на дополнительные частоты рейсов в Китай среди авиакомпаний, несмотря на введение с 15 сентября безвизового режима для россиян, сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты. Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай», – подчеркнул глава ведомства.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина ввести с 15 сентября безвизовый режим на въезд в страну российских граждан.

После этого в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что после введения меры со стороны РФ турпоток из Китая вырастет примерно на 25%. По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, нововведение позволит избежать заполнения бумажных документов, на которое уходило много времени. В организации также сообщали, что решение КНР должно привести к росту потока в КНР на 30-40%.

