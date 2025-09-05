В Росавиации еще не зафиксировали резкий спрос на дополнительные рейсы в КНР
«В моменте не видим резкий скачок спроса от авиакомпаний на дополнительные частоты. Но сама мера, конечно, позволит увеличить полеты наших граждан в Китай», – подчеркнул глава ведомства.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в Китай. Он распространится на путешествия, продолжительность которых не превышает 30 дней. 4 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва даст зеркальный ответ на решение Пекина ввести с 15 сентября безвизовый режим на въезд в страну российских граждан.
После этого в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что после введения меры со стороны РФ турпоток из Китая вырастет примерно на 25%. По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, нововведение позволит избежать заполнения бумажных документов, на которое уходило много времени. В организации также сообщали, что решение КНР должно привести к росту потока в КНР на 30-40%.