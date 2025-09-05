В Росавиации еще не зафиксировали резкий спрос на дополнительные рейсы в КНР

После этого в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предположили, что после введения меры со стороны РФ турпоток из Китая вырастет примерно на 25%. По словам соруководителя комитета по въездному туризму РСТ Александра Мусихина, нововведение позволит избежать заполнения бумажных документов, на которое уходило много времени. В организации также сообщали, что решение КНР должно привести к росту потока в КНР на 30-40%.