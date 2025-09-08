В Москве открыли дело о наследстве Старовойта

В то же день тело Старовойта обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцове. Он умер от огнестрельного ранения, основной версией следствия стало самоубийство. Один из источников «Ведомостей» уточнял, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительным данным, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.