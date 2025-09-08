Газета
Главная / Общество /

В Москве открыли дело о наследстве Старовойта

Ведомости

В Москве открыли наследственное дело в отношении бывшего министра транспорта Романа Старовойта, который покончил с собой в июле. Это следует из базы данных реестра наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Согласно картотеке, делом занимается юрист Ольга Струкова. Другие подробности не приводятся.

Старовойт развелся со своей супругой Светланой в 2022 г. Вместе они воспитывали двух дочерей, одной из них сейчас 15 лет, другой 18.

Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Общество

Утром 7 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта. Тогда на вопросы журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что это решение не связано с утратой доверия к министру. Он напомнил, что в указе не значится такая формулировка.

В то же день тело Старовойта обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцове. Он умер от огнестрельного ранения, основной версией следствия стало самоубийство. Один из источников «Ведомостей» уточнял, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительным данным, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.

