Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Через несколько часов после этого тело Старовойта с огнестрельным ранением обнаружили в его автомобиле в Одинцове. Основной версией смерти экс-министра официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко назвала самоубийство. Один из источников «Ведомостей» говорил, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.