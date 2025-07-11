Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге
Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
Траурная церемония началась в 10:00. По данным агентства, проводить Старовойта приехали 150-200 человек. В том числе церемонию посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, депутат Госдумы Михаил Романов, глава Алтая Андрей Турчак, депутаты Законодательного собрания Петербурга. За несколько минут до конца похорон приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отмечает «Фонтанка».
Утром 7 июля Путин подписал указ об отставке Старовойта с поста главы Минтранса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что соответствующее решение не связано с утратой доверия к министру и в указе не значится такая формулировка.
Через несколько часов после этого тело Старовойта с огнестрельным ранением обнаружили в его автомобиле в Одинцове. Основной версией смерти экс-министра официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко назвала самоубийство. Один из источников «Ведомостей» говорил, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования.