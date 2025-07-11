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На Смоленском кладбище Петербурга проходят похороны Старовойта

Ведомости

Похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта начались на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Траурная церемония идет с 10:00.

По данным агентства, на похоронах присутствует 150-200 человек.

10 июля в московской Центральной клинической больнице прошла церемония прощания с бывшим главой ведомства. Ее посетили вице-премьеры России Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова, министр труда Антон Котяков, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр промышленности Антон Алиханов и главы других министерств. Кроме того, проститься со Старовойтом пришел также новый глава Минтранса Андрей Никитин.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Старовойта утром 7 июля. Тогда на вопросы журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что это решение не связано с утратой доверия к министру. Он напомнил, что в указе не значится такая формулировка.

В то же день тело Старовойта обнаружили в его автомобиле в подмосковном Одинцове. Он умер от огнестрельного ранения, основной версией следствия стало самоубийство. Один из источников «Ведомостей» уточнял, что Старовойт мог покончить с собой из-за возможного уголовного преследования. По предварительным данным, показания на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, проходящий по делу о хищении 1 млрд руб., выделенных на строительство защитных сооружений в регионе.

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